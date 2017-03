A GNR anunciou a detenção de três alegados autores de cinco roubos consumados “nas últimas semanas” nos concelhos de Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira.

O último roubo imputado pela GNR aos três homens, com idades entre 17 e 31 anos, ocorreu na segunda-feira, num estabelecimento comercial de Gaia.

“Os suspeitos, encapuçados e armados de facas, entraram no estabelecimento comercial e ameaçaram de morte a proprietária e uma cliente, tendo roubado dinheiro, bens alimentares e objetos em ouro das vítimas”, indica, em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR, acrescentando que uma delas necessitou de tratamento hospitalar.

No âmbito da investigação, militares da GNR apanharam os suspeitos no interior de um veículo que se viria a confirmar ser furtado e que estava estacionado no parque de uma superfície comercial.

Na viatura, que foi apreendida, a GNR encontrou duas armas brancas, 800 euros, duas alianças em ouro, dois pares de matrículas falsas e ferramentas e peças de vestuário alegadamente usadas nos roubos.

Um dos suspeitos tem antecedentes criminais, segundo a GNR.