O Comando Territorial de Braga da GNR, através do Destacamento Territorial de Fafe, anunciou esta quinta-feira ter detido um homem com 74 anos, pela prática do crime de incêndio florestal em Celorico de Basto.

Segundo um comunicado da autoridade policial, o suspeito não conseguiu controlar as chamas quando procedia à queima de sobrantes, tendo resultado numa área ardida total de cerca de 10.000 metros quadrados, de mato, silvas e arbustos.

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.