A GNR desmantelou uma fábrica de embalamento ilegal de tabaco em folha, no distrito do Porto, na quinta-feira, realizando várias buscas e apreendendo mercadoria que, " após a tributação legal, ascende aos 40 mil euros, aos quais corresponde uma prestação tributária de 33 mil euros".

No âmbito da investigação que decorria há dois meses, foi possível identificar uma rede que adquiria tabaco de contrabando, manufaturado (em maços) e em folha (as quais eram trituradas e embaladas em sacos de 100 e 200 gramas), sendo este posteriormente vendido em estabelecimentos comerciais, como quiosques, cafés e papelarias, nas cidades do Porto e Matosinhos", revela o comunicado da GNR.