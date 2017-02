A GNR deteve um casal e identificou outro, no antigo Centro Educativo de Vila Fernando, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, por suspeita de furto de metais não preciosos, disse fonte daquela força de segurança.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que dois casais, com idades entre os 30 e os 35 anos, residentes nos concelhos de Borba e de Elvas, com dois veículos ligeiros de mercadorias, foram surpreendidos pela GNR nas instalações daquele antigo centro educativo, tendo um dos veículos no seu interior fios de cobre e peças em ferro, cujas quantidades não foram reveladas.

O casal residente no concelho de Borba foi detido, tendo sido apreendida a sua viatura e os metais que se encontravam no interior do veículo.

Na ocorrência registada hoje à tarde, o outro casal foi apenas identificado.

A fonte da GNR indicou ainda que os detidos foram posteriormente postos em liberdade, ficando sujeitos a Termo de Identidade e Residência, seguindo o processo para inquérito.

O Centro Educativo de Vila Fernando, encerrado desde 31 de dezembro de 2007, acolheu durante muitos anos jovens problemáticos oriundos de todo o país.