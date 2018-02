Sete mortos, 13 feridos graves e 259 feridos leves são o balanço até às 24:00 de segunda-feira de 834 acidentes rodoviários registados pela Guarda Nacional Republicana (GNR) na ‘Operação Carnaval 2018’.

Os dados foram adiantados à agência Lusa pelo comando nacional da GNR.

A ‘Operação Carnaval 2018’, que termina às 24:00 desta terça-feira, teve início na sexta-feira, 9 de fevereiro e prevê mais patrulhamento e fiscalização rodoviária, com especial incidência junto aos locais dos festejos carnavalescos.

Durante todo o período da operação, militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito vão desenvolver várias ações de fiscalização para prevenir a sinistralidade rodoviária.

A condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópica, a falta de habilitação para conduzir, o excesso de velocidade e a incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças serão as matérias a que a GNR vai estar particularmente atenta.

Além destas ações, de âmbito rodoviário, serão mobilizados recursos no sentido de garantir a segurança dos locais associados às festividades do Carnaval, que decorrem por todo o país, adiantou a GNR.