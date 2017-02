O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública anunciou a detenção de 54 pessoas entre as 09:00 de sábado e e as 09:00 deste domingo, sobretudo nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Loures e Sintra.

Em comunicado, o Cometlis refere que, durante estas 24 horas, deteve 32 automobilistas por condução sob o efeito do álcool e três por conduzirem sem carta de condução.

Foram ainda feitas quatro detenções por furto e outras quatro por tráfico de droga.

Na sua área de responsabilidade, a PSP deteve ainda quatro pessoas por resistência e coação sobre funcionário, quatro por desobediência, uma por posse de arma ilegal e duas por outras situações.

Na sua área de atuação no continente português, a Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou 79 detenções entre as 20:00 de sábado e as 08:00 deste domingo, 56 das quais por condução sob o efeito do álcool.

No conjunto de operações efetuadas nas 12 horas, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, a GNR deteve ainda sete pessoas por condução sem carta, seis por desobediência, três por tráfico de droga e duas por posse de arma proibida.

Os militares da GNR apreenderam 90 doses de haxixe, duas armas de fogo e 1.100 euros.

Em relação à fiscalização rodoviária, foram detetadas 668 infrações: 138 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 90 por excesso de velocidade.

A GNR registou ainda 64 acidentes, dos quais resultaram 17 feridos leves.