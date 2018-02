Sete mortos, 13 feridos graves e 292 ligeiros é o balanço da “Operação Carnaval 2018” da Guarda Nacional Republicana (GNR), que terminou às 24:00 de terça-feira e teve mais acidentes e mortes do que a do ano passado.

Segundo dados da GNR, na operação Carnaval do ano passado não tinham sido registadas quaisquer vítimas mortais.

Quanto aos feridos, na operação deste ano a GNR registou menos três feridos graves e menos quatro feridos ligeiros do que na de 2017.

Quanto a acidentes, houve mais 81 na “Operação Carnaval 2018”, com um total de 962.

A “Operação Carnaval 2018” tinha começado na sexta-feira, 09 de fevereiro, e previa mais patrulhamento e fiscalização rodoviária, com especial incidência junto aos locais dos festejos carnavalescos.

Durante todo o período da operação, militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito desenvolveram várias ações de fiscalização para prevenir a sinistralidade rodoviária.

A condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópica, a falta de habilitação para conduzir, o excesso de velocidade e a incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças serão as matérias a que a GNR esteve particularmente atenta.

Além destas ações, de âmbito rodoviário, foram mobilizados recursos no sentido de garantir a segurança dos locais associados às festividades do Carnaval, que decorreram por todo o país.