A GNR deteve no domingo um homem apanhado a desmontar as guardas de segurança em ferro que separam a circulação pedonal da rodoviária na ponte Rainha D. Amélia, que liga os concelhos de Salvaterra de Magos e do Cartaxo (Santarém).

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR afirma que o homem, de 49 anos, foi detido em flagrante delito, por furto de estruturas metálicas da ponte que liga o lugar de Muge (Salvaterra de Magos) a Porto de Muge (Cartaxo), por militares do Posto Territorial de Marinhais.

A operação ocorreu na sequência de uma denúncia, tendo os militares verificado que o homem tinha já carregado uma parte da estrutura num reboque.

O material sido entregue à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e o detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.