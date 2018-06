A Unidade de Ação Fiscal da GNR apreendeu "31 360 cigarros, por introdução irregular no consumo", na segunda-feira, numa operação realziada na fronteira de Monte Francisco - Castro Marim, .

No decorrer de uma operação de fiscalização, que visou a verificação documental de âmbito tributário, os militares identificaram duas mulheres, com 41 e 54 anos, que transportavam tabaco dissimulado em malas de viagem, com origem em países de leste", refere o comunicado da GNR.