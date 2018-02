Girafa-de-Angola tem dois meses e já pode ser visitada no Jardim Zoológico de Lisboa. Nasceu no dia 16 de Novembro do ano passado com 1,9 metros de altura. A cria encontra-se acompanhada pela mãe, junto de outras girafas. Esta espécie existe apenas em outros dois zoos europeus da Alemanha e da Holanda.