A Associação Portuguesa de Fertilidade (APF) alertou hoje para o impacto do “chumbo” do Tribunal Constitucional a algumas regras da lei da Procriação Medicamente Assistida, que poderá levar ao fim da doação de gâmetas.

Se o anonimato deixar de existir, deixará de haver dadores”, lê-se no comunicado da APF a propósito do chumbo do TC a algumas normas da lei da Procriação Medicamente Assistida, nomeadamente à gestação da substituição.