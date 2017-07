Já vão em duas as demissões no Exército português. Depois do comandante de Pessoal, José Antunes Calçada, agora é a vez do general Faria Menezes, atual comandante operacional das Forças Terrestres. Com uma diferença de poucas horas, anunciaram que vão sair, indignados com a atuação do chefe do Estado-Maior do Exército

O general Faria Menezes vai apresentar a sua demissão a Rovisco Duarte, na próxima segunda-feira. Ao Expresso, e à semelhança do que aconteceu com o general Calçada, também mostrou existirem divergências com Rovisco Duarte, quanto à forma como foi gerido o caso do roubo de armamento militar em Tancos.

Com a exoneração dos cinco comandantes houve uma quebra do vínculo sagrado entre comandantes e subordinados. Por respeito aos princípios e valores que perfilho, vejo-me obrigado a pedir a exoneração como comandante das Forças Terrestres”

O general garante que a sua decisão em nada está relacionada com o facto de não ter sido escolhido para vice-chefe de Estado-Maior do Exército.

No Facebook, Faria Menezes escreveu que "o vínculo sagrado da confiança entre comandante e soldados nunca pode ser quebrado".

Também hoje, horas antes, o comandante do Pessoal do Exército, José Antunes Calçada, tinha anunciado a sua demissão, igualmente avançada pelo Expresso. Uma decisão tomada por "divergências inultrapassáveis" com o Chefe do Estado-Maior do Exército. Houve um acumular de discordâncias ao longo dos últimos meses, em que o caso de Tancos foi a gota de água.

Para o general Calçada, a forma como o CEME decidiu exonerar cinco comandantes por causa do furto de armamento foi "inqualificável".

Num curto comunicado entretanto divulgado, o Exército confirmou que o tenente-general Antunes Calçada apresentou declaração de passagem à situação de reserva "a qual foi aceite pelo general chefe do Estado-Maior do Exército", Rovisco Duarte.

"A fim de assegurar a manutenção da cadeia de comando" foi nomeado o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Rodrigues da Costa, "para assumir o cargo de Comandante do Pessoal em acumulação", refere o comunicado, que é omisso quanto à decisão do atual comandante operacional das Forças Terrestres que, para todos os efeitos, será tornada oficial só na segunda-feira.