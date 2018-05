Uma explosão numa fábrica de pirotécnia, na tarde desta quarta-feira, em localidade Guilharei, Baldráns, no concelho galego de Tui, terá causado doze feridos e a morte de uma mulher, além de ter deixado um rasto de destruição nos arredores, a poucos quilómetros da fronteira norte de Portugal e da cidade de Valença.

O jornal galego Faro de Vigo avança que uma mulher terá mesmo perdido a vida, devido ao rebentamento. Já o 112 galego "confirma que há, pelo menos, 12 feridos".

O momento da explosão foi registado em vídeo a partir de uma estação de gasolina próxima, um momento divulgado pela rádio Antena3.

Feridos e destruição

O jornal galego Faro de Vigo adiantou que um helicóptero já transportou três pessoas feridas, com cortes e queimaduras, para um hospital local, após a explosão ocorrida cerca das 16:25 locais (menos uma hora em Portugal).

A página na internet do Faro de Vigo, que acompanha a ocorrência ao minuto, refere que a explosão foi ouvida em todo o "sul da província de Pontevedra", vendo-se "uma coluna de fumo" após a explosão.

A situação tem vindo a ser registada por vários utilizadores da rede Twitter próximos do local.

Incêndios nos arredores

A explosão num armazém de uma fábrica de pirotecnia na localidade Guilharei, Baldráns, provocou também “danos e incêndios em habitações situadas nas proximidades”, segundo disse à agência Lusa, fonte da proteção civil portuguesa.

O Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Viana do Castelo revelou que foram acionados os bombeiros voluntários de Valença, no total de 13 operacionais e cinco viaturas para apoio aos meios espanhóis que se encontram no terreno.

A explosão provocou “danos e incêndios em habitações situadas nas proximidades” e foi sentida “num raio de seis/sete quilómetros”, segundo o comandante dos bombeiros de Valença, o qual adiantou que a fábrica de pirotecnia não está licenciada.

Já o jornal Faro de Vigo relata que "as casas vizinhas ao armazém onde a explosão foi registada foram muito afetadas".

Perto, no lugar de A Torre, em Paramos, moradores tentam apagar o fogo causado pelos cartuchos de pólvora e foguetes que foram disparados devido à explosão, sendo que muitos abandonaram as casas e há mesmo o relato de um caso em que o teto caiu.

Na rede Twitter, utilizadores mostram imagens dos locais próximos após a explosão, caso de Paramos.

Também a página do Faro de Vigo apresenta um vídeo dos destroços verificados no local da explosão.

Valença sem danos de maior

A explosão na fábrica de pirotecnia, que várias fontes afirmam ser ilegal, foi também alvo de um comunicado da Câmara Municipal de Valença, cidade portuguesa fronteiriça, onde também terá havido consequências de pouca gravidade.