Um homem de 87 anos morreu esta quinta-feira afogado depois de cair a um poço, em Galamares, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, informou à agência Lusa fonte da autarquia.

De acordo com a Câmara Municipal de Sintra, o idoso morreu "na sequência de uma queda a um poço", na localidade de Galamares, na união de freguesias de Santa Maria, São Miguel, São Martinho, São Pedro e Penaferrim, concelho de Sintra.

O alerta foi dado pelas 12:01 e estiveram no local uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Cascais, a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Colares e os Bombeiros Voluntários de Colares, de acordo com o Centro de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS).