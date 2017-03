O Tribunal da Relação de Lisboa condenou a empresa Cofemel, detentora da marca Tiffosi, por copiar o modelo de algumas peças de roupa de uma marca holandesa detida em copropriedade pelo cantor Pharrell Williams.

A marca G-Star Raw acusa a empresa têxtil, do grupo VNC, de violação de direitos de autor, por ter produzido um par de calças, uma sweatshirt e uma t-shirt iguais aos seus modelos.

O acórdão, a que a agência Lusa teve acesso nesta quarta-feira, conclui que os modelos e desenhos gráficos em causa são "obras intelectuais e artísticas", não podendo ser objeto da "ostensiva cópia - tipo decalque - a que a ré procedeu".

Se as ditas peças de vestuário são em si vulgares ou banais - simples calças, t-shirts e sweatshirts -, o mesmo não se poderá dizer da representação gráfica que as mesmas incorporam, o que traduz o espírito inovador e criativo do seu autor, reclamando a inerente proteção nesse mesmo plano jurídico", indica o acórdão, que ainda é passível de recurso.