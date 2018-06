Militares da GNR, do Comando Territorial da Guarda, deteve esta sexta-feira um homem de 20 anos, por três furtos qualificados, na localidade de Arrifana.

A detenção ocorreu no âmbito de uma queixa apresentada no Posto Territorial da Guarda, dando conta que o arguido teria furtado da empresa de distribuição de encomendas onde trabalha, raspadinhas da Santa Casa da Misericórdia no valor de 4 mil euros, vários cheques e a quantia monetária de 650 euros", refere o comunicado da GNR.

Os militares da GNR, "no decorrer das diligências, abordaram o suspeito, tendo recuperado várias raspadinhas no valor de 1 900 euros".

De acordo com o comunicado, "o suspeito, com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime e por ofensas à integridade física, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência".