Cadáver de baleia deu à costa em Ovar

2017-07-07 14:28

O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, em colaboração com os serviços municipais da Câmara Municipal de Aveiro, procederam à remoção do corpo de uma baleia anã, com cerca de sete metros, que deu à costa na praia do Furadouro, Ovar, esta semana