O Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP) defende um “reforço de meios técnicos e humanos” para as “secretas” portuguesas, num parecer sobre o primeiro semestre de 2017.

No capítulo das conclusões e sugestões, o conselho sugere ao Governo esse “reforço em meios técnicos e humanos” para os serviços se adequarem às tarefas que têm a desempenhar e a “atualização de carreira e valorização”.

Os desafios que se colocam para a concretização da segurança dos cidadãos, internamente e no quadro da organização mais global, obrigam a um continuado investimento em meios técnicos e humanos, de modo a otimizar a eficácia, no estrito cumprimento da lei”, lê-se no parecer dos primeiros seis meses do ano passado, com a data de outubro de 2017, a que a Lusa teve acesso.