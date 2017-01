Um homem, de 32 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Funchal, com a colaboração da PSP, pela prática de um crime de atentado à segurança de transporte por ar.

Em comunicado, a PJ revela que, em setembro passado, "o arguido, munido de uma serra, subiu a vedação que delimita as infraestruturas de radar da empresa Navegação Aérea de Portugal instaladas na ilha de Porto Santo e cortou vários cabos do sistema de comunicações daquela empresa", durante "cerca de uma hora e trinta minutos".

Por causa deste corte, "verificou-se uma falha completa de comunicações entre as torres de controlo da Madeira e do Centro de Controlo de Tráfico Aéreo de Lisboa, com implicações nas comunicações com as aeronaves que, na altura, sobrevoavam a zona da Região Autónoma da Madeira".

O indivíduo fugiu, primeiro para Lisboa e depois para França, de onde regressou recentemente, tendo sido agora detido em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público.



O detido já foi presente às autoridades judiciais, "tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva".