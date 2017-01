Por causa do frio, a Câmara Municipal de Lisboa disponibiliza, a partir desta terça-feira, refeições quentes e agasalhos no pavilhão do Casal Ventoso para os sem-abrigo e abre as portas de cinco estações do Metro de Lisboa, durante a noite.

O plano de contingência entra em vigor por causa das previsões que apontam para temperaturas negativas sentidas nos próximos dois dias.

Os sem-abrigo podem dirigir-se ao pavilhão do Casal Ventoso para receber uma refeição quente, outros alimentos e agasalhos.

O plano conta com a participação de cerca de 20 instituições, incluindo a Santa Casa da Misericórdia que disponibiliza também espaços para os sem-abrigo pernoitarem.

No caso do Metro de Lisboa, a partir desta terça-feira, estão abertas durante a noite as estações de metro do Rossio, Intendente, Saldanha, Oriente e Colégio Militar.

Também no Porto, a equipa da Casa Apoio ao Sem-Abrigo reforçou as ações na rua devido ao frio.