A chuva vai regressar ao território do continente português a partir desta quinta-feira, prevendo-se também uma descida entre cinco e sete/oito graus Celsius da temperatura máxima, disse à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Para hoje esperamos já uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do Interior Norte e Centro e amanhã [sexta-feira] essa descida vai estender-se a todo o território. Estas descidas podem ser muito significativas, a variar entre os cinco e os sete/oito graus”, afirmou a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, no fim de semana as temperaturas máximas não vão ultrapassar os 17/18 graus e nas regiões do Interior Norte e Centro serão da ordem dos 10 a 15 graus.

São descidas significativas relativamente ao que temos tido até agora, ou seja, dias agradáveis. Nos próximos dias vai voltar o frio”, disse.

O IPMA prevê para hoje em Portugal continental céu pouco nublado ou limpo, no entanto durante a tarde vai haver alguma nebulosidade nas regiões do interior, onde há condições favoráveis a aguaceiros e trovoadas, e na costa sul do Algarve poderá haver um aumento da nebulosidade durante a manhã.

Para sexta-feira prevê-se alguma precipitação fraca até ao final da manhã no Litoral Norte e Centro, que não deverá chegar às regiões do Interior Norte e Centro e região Sul, mas vai haver aumento de nebulosidade generalizado a todo o território”, indicou a meteorologista.

Segundo Maria João Frada, para sábado e domingo prevê-se a ocorrência de aguaceiros um pouco por todo o território, eventualmente acompanhado por trovoada.

“É um tempo de primavera, mas com nebulosidade e ocorrência de chuva principalmente sábado e domingo, e descida da temperatura”, disse.

De acordo com a meteorologista do IPMA, não estão previstas, para já, quaisquer alterações para o início da próxima semana.