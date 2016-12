Numa altura de balanços sobre o último ano, é inevitável olhar para o país e ver as frases que marcaram a vida social, política e económica nos últimos meses.

Em 2016, Portugal elegeu um Chefe de Estado defensor de afetos, passou a ser governado por uma solução ímpar e nunca antes experimentada na Europa, as famílias começaram a recuperar a confiança na economia perdida nos últimos anos e também os animais domésticos passaram a estar protegidos pela lei.

No quiz abaixo compilámos algumas das frases chave do ano e desafiamo-lo a encontrar quem as proferiu.