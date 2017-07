O diretor do Instituto Macrobiótico de Portugal, Francisco Varatojo, desapareceu esta quinta-feira enquanto mergulhava na zona do Cabo Espichel, em Sesimbra, disse à Lusa fonte da escola de mergulho proprietária da embarcação utilizada no mergulho.

Infelizmente, posso confirmar que o mergulhador desaparecido é o senhor Francisco Varatojo, numa situação que lamentamos muito. Era um grupo que costumava mergulhar", disse Leandro Pereira, da escola de mergulho Megadive.

Contactado pela Lusa, o capitão do Porto de Setúbal, Luís Nicholson Lavrador, confirmou o desaparecimento de um homem naquele local, mas não adiantou a identidade do mergulhador.

Ao final da manhã de hoje ocorreu um acidente de mergulho. Quatro pessoas estavam na zona a fazer mergulho, dois a dois, até que deram por falta de um deles. Mergulharam de imediato, mas já não o viram", disse à Lusa Luís Nicholson Lavrador.

O mergulhador desapareceu na zona da Pedra de Arcanzil, entre o Cabo Espichel e o Porto da Baleeira.

O capitão do Porto de Setúbal referiu que receberam a informação da escola de mergulho que o mergulhador desaparecido se trata de Francisco Varatojo, mas as autoridades não confirmam a identidade do desaparecido.

Assim que ocorreu o acidente, as autoridades foram logo contactadas e de imediato foi para o local uma equipa de mergulho da Polícia Marítima, apoiada por uma lancha e uma moto de água.

"De seguida, juntaram-se às buscas mais uma lancha da Polícia Marítima, o navio Orion da Marinha e foi solicitada a presença de um helicóptero da Força Aérea", explicou.

Luís Nicholson Lavrador referiu que as buscas continuam a decorrer.

"Já efetuámos três mergulhos hoje e planeamos fazer ainda mais dois, mas até ao momento ainda não detetámos nada", salientou.