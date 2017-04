O diretor-geral de Saúde, Francisco George, reiterou esta terça-feira que as autoridades de saúde estão a trabalhar para controlar o surto de Hepatite A em Portugal, ainda que tenha admitido que não existem no país, ou na Europa, vacinas para todos os doentes.

Em conferência de imprensa, Francisco George afirmou que as vacinas disponíveis estão a ser geridas para dar resposta, em primeiro lugar, aos casos mais avançados, tendo já sido administradas "algumas dezenas".

"Já foram administradas algumas dezenas de vacinas a quem mais precisava. O comité de especialistas foi chamado a reunir, incluindo com o Infarmed, para fazer uma reavaliação das doses disponíveis e perceber qual é a forma mais adequada, mas eficaz, para podermos proteger quem mais precisa", disse.

Ficámos todos a saber que não há vacinas para todos, é, por isso, necessário gerir a utilização das vacinas, administrá-las a quem mais precisa, de forma a que aqueles que, de facto, têm de ser protegidos possam receber, de maneira a interromper a cadeia de transmissão da doença."

Francisco George está confiante que as doses aplicadas até agora tenham efeito na redução do número de casos no próximo mês, tendo em conta o período de incubação do vírus.

"A doença tem um período de incubação longo, superior, em regra, a 30 dias. [Por isso] há tempo para quem tenha um contacto hoje de interromper o aparecimento da doença. A vacina faz efeito depois do contacto, depois de adquirido o vírus. Temos que ter esta noção, todos nós: há poucas vacinas na Europa, há poucas vacinas em Portugal e elas têm que ser administradas de uma forma criteriosa, mas temos vacinas para conduzir os nossos trabalhos."