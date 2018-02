A ministra da Justiça vai fazer uma avaliação aos novos horários de trabalho aplicados aos guardas prisionais em seis estabelecimentos prisionais desde janeiro, e que têm gerado contestação por parte destes profissionais, anunciaram as estruturas sindicais.

Os três sindicatos dos guardas prisionais realizaram hoje uma reunião com Francisca Van Dunem e com o diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Celso Manata, por causa dos novos horários de trabalho em vigor nas cadeias de Lisboa, Porto, Paços de Ferreira, Coimbra, Castelo Branco e Funchal, e que têm gerado uma série de contestações, nomeadamente greves.

“É um horário que não se enquadra com o serviço e prejudica em muito o corpo da guarda prisional porque obriga a trabalhar muito mais do que aquilo que está no regulamento de horário sem fundamentação. Sobre este aspeto, a ministra da Justiça disponibilizou-se a fazer um levantamento dos problemas e perceber de que forma se pode ajustar o horário”, disse aos jornalistas o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, no final da reunião.