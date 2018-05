A portuguesa Filomena Gonçalves quer levar a tribunal a morte do seu filho que teria sido assassinado na noite do passado domingo para segunda-feira, na prisão de Fresnes, nos arredores de Paris, uma semana antes de ser liberto.

A cidadã portuguesa de Bragança contou à Lusa que lhe telefonaram da cadeia, na segunda-feira, para a informar que o filho, Valentim Gonçalves, de 33 anos, tinha morrido de ataque cardíaco, mas o seu advogado soube que o jovem “foi morto com uma faca no coração”.

Eu quero justiça, saber porque morreu o meu filho e porque me mentiram. Ele acabou por morrer no Hospital de la Pitié-Salpêtrière e ninguém nos avisou para o poder ver com vida. Quero fazer valer os direitos do meu filho, dos meus netos que têm 2, 9 e 12 anos e da minha nora”, afirmou.