Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira cerca das 07:00 estava uma hora depois a consumir uma habitação unifamiliar em Foz do Sousa, concelho de Gondomar, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS).

De acordo com a fonte, não há feridos a registar, e desconhecem-se as causas do fogo.

A combater as chamas estão as corporações de bombeiros voluntários de São Pedro da Cova, Gondomar e Valbom.