Duas pessoas ficaram feridas esta sexta-feira, uma delas com gravidade, no despiste de uma viatura na Estrada Nacional 114, em Foros de Salvaterra, no concelho de Salvaterra de Magos (distrito de Santarém), disse fonte da Proteção ivil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, o acidente ocorreu cerca das 06:30 junto ao restaurante Califórnia, tendo uma das vítimas sido desencarcerada. Os dois feridos foram transportados para o Hospital de Santarém.

No local estiveram 20 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Salvaterra de Magos e de Benavente, do Hospital Distrital de Santarém, com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, e da GNR.