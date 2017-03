A Força Aérea Portuguesa, ao serviço da agência Frontex, detetou esta semana, no Mar Mediterrâneo, em Itália, uma lancha rápida que transportava cerca de 815 kg de haxixe, num valor aproximado de 750 mil euros.

Em comunicado citado pela Lusa, a Força Aérea Portuguesa anunciou que "a apreensão dos estupefacientes e a detenção dos traficantes, duas pessoas de origem albanesa, foi realizada pela Guardia di Finanza", que integra as Forças Armadas italianas.

"Os meios nacionais ao serviço da agência Frontex [Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira], em Itália, detetaram esta semana uma lancha rápida com cerca de 815 kg de haxixe, num valor aproximado de 750 mil euros", é referido no comunicado.

A aeronave C-295M da Força Aérea encontrava-se numa missão de rotina de vigilância e reconhecimento nas águas do Mar Mediterrâneo "quando detetou a embarcação suspeita".

"Esta operação contou com três meios navais da Guardia di Finanza e um helicóptero, que rendeu a aeronave da Força Aérea no período em que se deslocou para reabastecer", lê-se na nota.

De acordo com o mesmo comunicado, "a participação portuguesa voltou a ser alvo de vários elogios da parte das autoridades italianas e da Frontex, que destacaram as capacidades do C-295M e o profissionalismo dos militares que o operam".

Este ano, os meios da Força Aérea vão patrulhar o Mar Mediterrâneo durante sete meses em operações da Frontex.