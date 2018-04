O Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ deteve um suspeito de dois crimes de homicídio na forma tentada, com recurso a arma de fogo, que se encontrava foragido no Brasil, divulgou esta terça-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PJ esclarece que em cumprimento de mandado de detenção internacional foi detido, no Brasil, um cidadão português, com 56 anos de idade, por ser suspeito da autoria de dois crimes de homicídio na forma tentada e um crime de detenção de arma proibida, perpetrados no dia 23 de maio de 2004, no concelho de Vila Verde.

Os factos aconteceram em estabelecimento noturno, conotado com a prática de prostituição, na sequência de desentendimentos entre dois clientes e o proprietário do espaço, acabando este por desferir alguns disparos com arma de fogo, dois dos quais atingiram os ofendidos”, refere a PJ.

Acrescenta que, no decurso do julgamento, o arguido fugiu para o Brasil, tendo sido condenado a pena de três anos e oito meses de prisão.

O detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.