Cerca de 60 homens, apoiados por 19 viaturas combatem um incêndio que deflagrou hoje, cerca das 14:34, em zona de mato, na freguesia de Dem, em Caminha.

Segundo o vice-presidente da câmara de Caminha, Guilherme Lagido "o fogo tem uma frente ativa grande e o vento terrível que se faz sentir na zona está a dificultar o trabalho dos operacionais no terreno".

De acordo com aquele responsável, "o incêndio deflagrou em Gondar e passou para a freguesia vizinha de Dem".

Contactada pela agência Lusa cerca das 19:30, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo afirmou que se mantém o corte da Estrada Municipal 526, que une as duas localidades, iniciado cerca das 15:33.

No concelho de Viana do Castelo, segundo o comandante dos Bombeiros Municipais, António Cruz, cerca das 19:50 "25 bombeiros combatiam um incêndio, em zona de mato, na freguesia de Carvoeiro que teve origem em Poiares, no concelho vizinho de Ponte de Lima".

António Cruz apontou "o vento forte como a principal dificuldade que os operacionais estão a enfrentar".

À Lusa, fonte dos bombeiros de Ponte de Lima adiantou que as chamas deflagraram às 17.38, em Poiares. Cerca das 20:00 o fogo mobilizava 48 homens de várias corporações.