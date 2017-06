Confirma-se o pior dos cenário: há 19 mortos confirmados no incêndio de Pedrógão Grande. São todos civis, que foram apanhados pelo fogo quando tentavam fugir às chamas.

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, precisou, esta noite, que três das vítimas foram encontradas "na via pública, por inalação de fumos, e 16 dentro das viaturas que ficaram apanhados pelo fogo, na estrada que liga Figueiró dos Vinhos a Castanheira de Pêra".

Quando atravessavam essa estrada, vários carros não conseguiram sair e as pessoas ficaram carbonizadas dentro dos seus carros", adiantou Jorge Gomes.

Há ainda 20 feridos a registar, seis dos quais bombeiros, e duas pessoas desaparecidas. Dos 14 feridos civis, dez estão em estado grave e cinco dos seis bombeiros foram retirados do terreno, para serem assistidos.

Jorge Gomes disse que este incêndio se propagou "de forma que não tem explicação nenhuma" e que tem quatro frentes ativas, três com "uma violência muito grande”.

Há "localidades afetadas", mas ainda não foi possível determinar os danos causados pelo incêndio "porque não se consegue penetrar na floresta nem nos caminhos para as aldeias", acrescentou Jorge Gomes.

Este incêndio passou para o concelho de Figueiró dos Vinhos, também no distrito de Leiria. Vários carros de bombeiros foram destruídos pelo fogo, mas as autoridades não precisam quantos.

Muitos populares foram obrigados a abandonar as suas casas em zonas mais remotas de Pedrógão Grande na sequência de um incêndio que lavra naquele concelho.

Este incêndio, de acordo com a página da Proteção Civil, está às 23:30 a obrigar à intervenção de 488 bombeiros, um meio aéreo e 160 viaturas.

O fogo começou nos Escalos Fundeiros, no norte do distrito, e já obrigou ao corte do Itinerário Complementar 8, bastante a sul daquela ignição.

Aldeias isoladas, sem eletricidade e sem comunicações

A ausência de eletricidade e de comunicações está a preocupar a população, que, contactada pela Lusa, vê o vento forte a tornar-se adversário no combate às chamas.

A agência Lusa contactou presencialmente dois moradores da Atalaia Fundeira, naquele concelho, que se manifestaram apreensivos com o incêndio e explicaram que, “com o vento tão forte”, será complicado “dominar o fogo”.

Estou muito assustada e não me recordo de algum incêndio semelhante nos últimos 10 anos”, disse à Lusa Otília, de 68 anos, moradora em Atalaia Fundeira.

Às 19:30, em Pedrógão Grande, era praticamente de noite, tal o fumo que pairava pelo ar.

Temos muito medo que o fogo venha por aí abaixo e nos atinja”, disse também Palmira Coelho, antes de se refugiar em casa para proteger os seus bens.

Alguns populares foram obrigados a abandonar as suas casas em zonas mais remotas de Pedrógão Grande, disse fonte da Proteção Civil.

Marcelo contacta autarcas e populares

Marcelo Rebelo de Sousa já está a caminho de Pedrógão Grande, onde vai acompanhar a situação. O Presidente já falou, esta tarde, ao telefone, com os autarcas de Góis e de Pedrógão Grande. Informado pelos autarcas de que havia idosos que se recusavam a abandonar a própria habitação, o Presidente da República tomou a iniciativa de contactar esses idosos para os convencer a sair da casa ameaçada pelas chamas.

O Itinerário Complementar 8 (IC8), entre o nó da zona industrial de Pedrógão Grande e o nó do Outão, está cortado ao trânsito desde as 19:00, disse fonte da GNR.

O presidente do município de Pedrógão Grande diz que há aldeias “em muito perigo, completamente cercadas” e há falta de bombeiros no combate às chamas.

Estamos a tentar evacuar aldeias completamente cercadas e em muito perigo”, sublinhou o presidente da Câmara Municipal, Valdemar Alves, referindo que as zonas mais afetadas são as de Mosteiro, Vila Facaia, Coelhal, Escalos Cimeiros, Regadas e Graça.

Segundo Valdemar Alves, o número de bombeiros a combater as chamas é “insuficiente” face aos incêndios que também destroem distritos vizinhos.

É impossível acudirmos a todas as aldeias. Estamos a todo o custo a ver se nos chegam bombeiros de Lisboa”, realçou o autarca, visivelmente abalado, afirmando que a situação é “bastante dramática”.

Não tenho ideia de ter uma situação como esta em Pedrógão Grande. O fogo esteve às portas da vila, a 50 metros”, disse, frisando que na localidade temeu-se o pior.

De acordo com Valdemar Alves, o secretário de Estado responsável pela Administração Interna está a caminho do concelho para averiguar a situação.

A Página da Proteção Civil na internet, às 22:00, indicava que 273 bombeiros, um meio aéreo e 88 viaturas combatiam aquele incêndio, que começou nos Escalos, mas que já obrigou ao corte do Itinerário Complementar 8, bastante a sul daquela ignição.

Várias habitações estão em risco na vila de Pedrógão Grande, concelho de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, disse hoje à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais e da Guarda Nacional Republicana, por volta das 17:00.