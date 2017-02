O incêndio nos armazéns da Sapec Agro, em Setúbal, está em fase de rescaldo e os seis feridos ligeiros registados já tiveram alta hospitalar, informou a empresa, ao final da tarde desta terça-feira.

O incêndio nos armazéns da Sapec Agro, em Setúbal, está já em fase de rescaldo e a situação está completamente controlada. O segundo armazém que sofreu o incidente está a ser demolido por razões de segurança”, refere a empresa, num comunicado divulgado à imprensa às 18:30.

No comunicado, a empresa refere que os “seis feridos ligeiros já tiveram alta hospitalar e encontram-se bem”.

O dia decorreu na completa normalidade em termos de laboração da fábrica e dos laboratórios”, salientou.

A empresa recorda também que segundo a “Direção-Geral de Saúde a qualidade do ar está dentro dos valores de referência e as populações locais não correm qualquer tipo de riscos inerentes à ocorrência”.

Em declarações à Lusa, Anabela Santiago, engenheira de Saúde Ambiental da DGS, disse que, segundo o que foi transmitido pelos técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as estações de medição da qualidade do ar não ultrapassaram os valores de referência.

“Aquilo que me foi transmitido é que, de acordo com a informação registada nas estações ali à volta e as estações que medem o SO2, o dióxido de enxofre, os valores registados não ultrapassam os valores de referência”, afirmou Anabela Santiago.

Qualidade do ar restabelecida

A qualidade do ar na zona de influência do incêndio está restabelecida, informou em comunicado a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A APA explica que a fábrica onde ocorreu o incêndio se situa na zona de qualidade do ar de Vale do Tejo e Oeste e que devido ao incêndio foi libertado dióxido de enxofre para o ar.

O poluente foi “monitorizado em contínuo através das estações de qualidade do ar existentes no território nacional”, diz a APA, explicando que devido aos ventos a nuvem poluente foi arrastada para norte, atravessou a Reserva Natural do Estuário do Sado e atingiu de manhã a zona de Vila Franca de Xira.

Em Vila Franca, na estação de Alverca, registaram-se entre as 08:00 e as 12:00, valores elevados de concentração de dióxido de enxofre, com um pico às 11:00. A situação de aumento de poluição foi corroborada pelas estações da VALORSUL localizadas em Póvoa de Sta. Iria e Sta. Iria de Azóia, “estimando-se ser esta a área de influência da nuvem poluente”, acrescenta-se no comunicado.

A APA estima que os níveis elevados de dióxido de enxofre na proximidade da fábrica aconteceram durante a noite (o incêndio deu-se às 03:00), o que terá diminuído a exposição das pessoas ao poluente.

E garante que desde as 14:00 os valores observados nas estações fixas de qualidade do ar “decresceram significativamente, encontrando-se a situação controlada”.

A APA “está a acompanhar a sua evolução em permanência com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, entidade gestora da qualidade do ar desta região, com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e com as demais autoridades locais”, refere o comunicado.

Armazenamento adequado

Ao final da tarde, em declarações aos jornalistas, o diretor-geral da SAPEC, sublinhava que "a prioridade é controlar a nuvem de fumo, que não sendo um perigo para as populações, não é simpático".

Sabíamos, desde o primeiro momento, que a perigosidade não era um problema", assegurou João Martins, garantindo que o enxofre "estava devidamente armazenado, dentro das condições de segurança e normas de armazenamento deste produto".

O incêndio nos dois armazéns com enxofre teve início às 03:00 desta terça-feira. Seis bombeiros ficaram feridos, com queimaduras ligeiras, no combate ao incêndio. A Proteção Civil Municipal apelou aos residentes das localidades de Praias-do-Sado e Faralhão para não saírem de casa e para calafetarem portas e janelas até que desapareça a nuvem de fumo.

A presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira (CDU), lamentou a ocorrência do incêndio numa das maiores empresas da região, mas congratulou-se com o facto de a empresa não ter interrompido a laboração e prosseguir a sua atividade normalmente.

Em declarações à Lusa, a autarca disse, contudo, estar preocupada “com os prejuízos numa empresa de referência nacional e internacional situada no concelho e que contribui de forma significativa para o PIB nacional”