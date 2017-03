Um incêndio deflagrou a meio da tarde deste sábado num armazém comercial no Carregado, concelho de Alenquer, e continua ativo, indicou à agência Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS).

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado aos bombeiros pelas 17:15, de um incêndio num armazém com cerca de mil metros quadrados onde se encontram diversos materiais de comércio.

De acordo com o CDOS, um bombeiro que combatia as chamas no local foi levado para o Hospital de Vila Franca de Xira devido a inalação de fumo.

A mesma fonte indicou que não há mais feridos a registar, e que o incêndio não ameaça outros edifícios ou zonas de habitação.

No combate ao incêndio estão 17 veículos e 41 operacionais de cinco corporações de bombeiros da região, e ainda da GNR e do INEM.

As cinco corporações que estão a combater o sinistro são de Arruda dos Vinhos, Alenquer, Vila Franca de Xira, Merceana e Sobral de Monte Agraço.