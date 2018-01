Um homem de 99 anos morreu hoje num incêndio na sua habitação em Salvaterra do Extremo, Idanha-a-Nova, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O alerta para o incêndio numa habitação em Salvaterra do Extremo, em Idanha-a-Nova, foi dado às 11:13, tendo sido localizado um homem de 99 anos, no interior da casa, explicou à agência Lusa fonte do CDOS de Castelo Branco.

No local, estiveram seis viaturas e 17 operacionais dos bombeiros de Idanha-a-Nova, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Castelo Branco, sendo que as causas que estiveram na origem do incêndio são ainda desconhecidas.

Segundo a fonte, o corpo do homem foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Castelo Branco, que funciona no hospital local.