A Polícia Florestal da Madeira anunciou esta segunda-feira ter identificado um suspeito de causar, por negligência, o incêndio em mato que deflagrou esta tarde na freguesia do Porto da Cruz, na zona norte da ilha, no concelho de Machico.

A Polícia Florestal identificou hoje o suspeito de ser o autor do incêndio florestal que lavra na Ribeira Tem-Te-Não-Caias, na freguesia do Porto da Cruz”, diz a informação divulgada pela secretaria regional do Ambiente e Recursos Naturais da Madeira.