O Governo quer que o Banco Público de Terras venha a arrendar à força terrenos abandonados e a gerir parcelas que não têm um dono conhecido. A TSF avança que o Executivo entendeu-se com o Bloco de Esquerda numa reunião que ocorreu com os partidos na terça-feira sobre a reforma da floresta.

As parcelas abandonadas serão penalizadas com impostos e mais tarde arrendadas compulsivamente pelo Banco Público de Terras. A renda só será paga depois de ser recuperado o investimento feito.

Os terrenos que não têm dono também serão intergrados no banco público e não haverá a possibilidade de serem vendidos.

A reunião que ocorreu entre o Governo e os partidos surge na sequência do grande incêndio que devastou Pedrógão Grande, provocando 64 mortos e mais de 200 feridos.

Outra das medidas que terá resultado deste entendimento à esquerda prende-se com o fim da liberalização do eucalipto, segundo a TSF. A ideia é alterar a lei de 2013, travando a expansão desta espécie e promovendo as espécie autóctones.

Uma intenção que, de resto, já tinha sido revelada na quarta-feira pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, que afirmou que não haverá nem mais um hectare de novos eucaliptos no país.

Os planos do Governo já foram criticados pelo PSD. Pedro Passos Coelho acusou António Costa de querer travar a expansão do eucalipto apenas para agradar aos "Verdes" e desta forma assegurar a manutenção da "geringonça".