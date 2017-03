A PSP já divulgou os locais onde irá realizar ações de fiscalização rodoviária através de radares neste mês de março.

E para que não seja apanhado na curva, o melhor mesmo é tomar nota.

Passe o cursor pelo seu distrito para saber onde vão estar os radares da PSP:

Se vive nas ilhas, tome nota:

AÇORES:

07-mar-17 08H00 Variante, Feteira, concelho de Horta - Ilha do Faial

15-mar-17 12H45 Cabo da Praia, concelho da Praia da Vitória - Ilha Terceira

17-mar-17 16H00 Av. 25 de Abril, Feteira, concelho de Horta - Ilha do Faial

24-mar-17 06H45 Atalaia, Ribeirinha, concelho de Angra do Heroísmo - Ilha Terceira

MADEIRA:

02-mar-17 08H00 Av. do Infante, Estrada Monumental e Rua Pestana Júnior

03-mar-17 08H00 VR1, Av. do Infante e Av. do Amparo

04-mar-17 19H00 Estrada Regional 222 Canhas e VE 3 Km- 3.8 Lugar de Baixo

06-mar-17 08H00 Rua Manuel Passos - Machico

08-mar-17 07H00 Estrada Regional 104 - Rocha Alta

08-mar-17 14H00 Av. do Infante, Estrada Monumental e Rua Pestana Júnior

13-mar-17 08H00 Rua Pestana Júnior, Rua 5 de Outubro e Av. do Infante

15-mar-17 08H00 Av. do Infante, Estrada Monumental e Rua Pestana Júnior

16-mar-17 14H00 Av. do Infante, Estrada Monumental e Rua Pestana Júnior

16-mar-17 13H00 VR1 Km 9.4 Este - Oeste - Câmara de Lobos

17-mar-17 08H00 VR1

20-mar-17 14H00 Av. do Amparo, Rua 5 de Outubro, Rua Câmara Pestana

24-mar-17 16H00 Av. do Infante, Rua 5 de Outubro e Rua Pestana Júnior

27-mar-17 14H00 BE1 - Túnel do Norte da Ribeira Grande

27-mar-17 08H00 VR1, Av. do Amparo, Rua 5 de Outubro e Av. do Amparo

27-mar-17 16H00 VR1, Av. do Infante, Estrada Monumental e Av. do Amparo

30-mar-17 08H00 VR 1, Av. do Infdante e Av. do Amparo

31-mar-17 08H00 Av. do Amparo, Rua 5 de Outubro e Rua Câmara Pestana