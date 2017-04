Mil estudantes portugueses do ensino secundário foram expulsos do hotel onde estavam alojados, em Benalmádena, Málaga, no sul de Espanha, apurou a TVI, neste sábado.

Desacatos e mau comportamento estão na origem da expulsão dos alunos finalistas, confirmou fonte da Direção Nacional da PSP à agência Lusa.

As autoridades espanholas solicitaram a colaboração da Polícia de Segurança Pública no local, para acompanhar a situação e o regresso dos jovens a Portugal.

Pelo menos metade dos estudantes já deixaram a unidade hoteleira e estão a caminho de Portugal.

Milhares de estudantes portugueses do ensino secundário estão em várias localidades do sul de Espanha em viagens de finalistas.

Benalmádena, Marina D'Or, onde se encontra a TVI, e Punta da Umbria são alguns dos destinos escolhidos.

VEJA TAMBÉM: A primeira noite de farra dos finalistas portugueses em Espanha