O trânsito estará condicionado na Baixa da cidade de Lisboa entre esta sexta-feira e segunda-feira, dia 1 de janeiro, devido aos festejos da passagem de ano, que irão decorrer no Terreiro do Paço.

Numa nota enviada às redações pela Câmara Municipal, alerta-se que a circulação na avenida Ribeira das Naus e topo norte da Praça do Comércio (Terreiro do Paço) estará interrompida esta sexta-feira e sábado, a partir das 20:30.

No domingo, o trânsito estará cortado em vários pontos da cidade a partir das 18:00, admitindo a Câmara que a circulação automóvel seja retomada a partir das 4:00 do primeiro dia do ano ou "logo que estejam reunidas todas as condições de segurança".

Automóveis só descem até Restauradores

Assim, os carros particulares que circulem na Avenida da Liberdade só poderão seguir até aos Restauradores, enquanto os transportes públicos "poderão inverter o sentido de marcha no Rossio, enquanto for possível".

Quanto ao trânsito proveniente da "Avenida Almirante de Reis, o corte de tráfego ocorrerá no Martim Moniz, com inversão possível nesta praça", elenca a autarquia.

Também o viaduto na Avenida Mouzinho de Albuquerque estará cortado ao trânsito, sendo possível à Carris inverter o sentido no Largo do Terreiro do Trigo.

Já o tráfego proveniente de poente será desviado para o interior da cidade, dado que estará cortado na Avenida D. Carlos I e no Largo do Chiado, "não permitindo a ligação entre as colinas entre as 18:00 e as 20:00 ", aponta a nota da Câmara Municipal de Lisboa.

Transportes públicos reforçados

Nos transportes públicos, espera-se um reforço da oferta na última noite de ano.

A Carris terá dois autocarros a reforçar a carreira 201 (entre Cais do Sodré e Linda-a-Velha) entre a meia-noite e as 03:00, e será feito também o reforço das carreiras 207 (com saída do Rossio e ligação ao Campo Grande e Lumiar) e 210 (Santa Apolónia/Alfândega com ligação ao Oriente).

O município refere que "estas carreiras funcionarão enquanto a procura o justificar".

No caso dos elétricos, as carreiras 12 e 18 "terminarão o seu serviço cerca das 18:00, devido aos constrangimentos de trânsito que irão ocorrer na zona da Praça do Comércio", enquanto o trajeto do 15 será encurtado ao Cais do Sodré a partir da mesma hora.

O ascensor da Glória deverá encerrar cerca das 22:00", acrescenta a nota.

Metro e CP

As linhas azul, verde e vermelha do metro também irão funcionar toda a noite, estando abertas as estações de Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião, Marquês de Pombal, Restauradores, Telheiras, Areeiro, Alameda, Rossio, Baixa-Chiado, Cais do Sodré, Moscavide, Oriente, Olivais, Alameda e São Sebastião".

Também a CP - Comboios de Portugal irá reforçar a linha de Sintra entre as 2:00 e as 5:00 e a linha de Cascais entre as 02:00 e as 04:00, com comboios especiais de hora em hora.

A Transtejo anunciou "ligações suplementares, assim como prolongamento das carreiras, caso a procura justifique, na ligação do Barreiro ao Terreiro do Paço, entre as 21:25 e as 23:30" e durante a madrugada de 01 de janeiro.

A nota da Câmara Municipal avisa que esta informação "foi disponibilizada pelos respetivos operadores de transportes públicos", pelo que "poderá ser alterada mediante alguma contingência".

No âmbito das festividades está previsto também um reforço da segurança por parte da PSP no acesso ao recinto do Terreiro do Paço.