Um dos edifícios da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) foi evacuado, esta quarta-feira, devido a uma ameaça de bomba, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

De acordo com a fonte, o alerta da existência de um pacote suspeito numa casa de banho do edifício I da FEUP foi dado às 10:45 para a esquadra da polícia da área.

Cerca das 12:45 continuavam no local efetivos da equipa de inativação de engenhos explosivos da PSP.