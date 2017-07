Foram recolhidas cerca de 10 toneladas de resíduos nos arraiais que decorreram no período das festas de Lisboa, nos Santos Populares, em junho. É o balanço feito pela iniciativa Lisboa é linda e fica mais bonita quando todos cuidam.

A autarquia destaca que o objetivo desta iniciativa é tornar as festas mais sustentáveis. Aderiram 12 arraiais e foram recolhidas "próximo de 10 toneladas de resíduos", lê-se em comunicado.

Foram também instalados "equipamentos que vieram facilitar a recolha de embalagens", nomeadamente papel, cartão, plásticos e metal, separados pelos organizadores, visitantes e voluntários.

Com a separação do material, vai ser possível produzir 23.700 t-shirts, 1.334 caixas de cartão e uma garrafa de vidro com 12,7 metros de altura.

Este tipo de iniciativas contribuem para o aumento dos níveis de reciclagem da cidade de Lisboa e para a melhoria da qualidade do ambiente em geral".

Os arraiais aderentes foram os do Alto de Santo Amaro, Pedrouços, Shoenstatt, Combatentes, Santa Catarina, Os Económicos, Viver Campolide, Santa Engrácia, Alfinetes e Salgadas, Associação Desportiva dos Olivais, Ingleses Futebol Clube e ainda o de Navegantes.