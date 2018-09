"O lado cruel e violento da tourada". É desta forma que começa a legenda do vídeo partilhado pela Plataforma "Basta de Touradas" e que denuncia a morte de um touro, na tarde de sábado, durante as largadas de touros da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Moita.

Segundo a plataforma, o animal "terá embatido contra um obstáculo, partindo a espinha" e esteve "vários minutos em agonia" na rua, perante o olhar de vários populares que incitam o touro a levantar-se, sem sucesso.

"Ainda há quem defenda que a tauromaquia é património cultural imaterial português. Não nos identificamos com este tipo de divertimento, condenamos a violência e a crueldade com os animais. Infelizmente as autoridades portuguesas continuam a ignorar estes episódios", escreve ainda a plataforma.