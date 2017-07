Oito pessoas ficaram feridas num incêndio que começou no Tramagal, no concelho de Abrantes, distrito de Santarém.

Três dos feridos são bombeiros, enquanto os outros cinco são funcionários da Afocelca, uma empresa que dá apoio na prevenção e combate a incêndios florestais, segundo confirmou fonte do Centro Hospitalar do Médio Tejo à TVI24.

De acordo com a presidente da câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, os três bombeiros são feridos ligeiros. Dos restantes cinco feridos, dois estão em estado grave e os outros são considerados ligeiros.

Há três bombeiros feridos, vítimas de inalação de fumos e de exaustão. São situações em gravidade. Um desses bombeiros tem, contudo, um problema cardíaco e foi transportado para o hospital", adiantou Maria do Céu Albuquerque.

Os dois feridos graves e um dos ligeiros foram transportados para unidades de queimados de Lisboa e do Porto.

O incêndio, que começou perto do meio dia, na zona do Crucifixo, freguesia do Tramagal, está controlado. A presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, disse que o incêndio está a "evoluir favoravelmente".

O fogo está a ser combatido por 191 operacionais, apoiados 57 veículos e dois meios aéreos.

Há outro incêndio em curso, na freguesia de São Pedro, em Tomar.