O trânsito na Ponte 25 de Abril ficou normalizado às 14:30, depois de um acidente entre três viaturas na via central, no sentido Lisboa-Almada, que provocou dois feridos ligeiros, revelou hoje a PSP.

O choque entre as três viaturas ocorreu minutos antes das 13:00, originou o corte da via central e um congestionamento nos acessos à Ponte 25 de Abril, desde o troço de Campolide do Itinerário Principal (IP) 7 e na avenida de Ceuta.

Os dois feridos ligeiros - dois homens, um de 29 anos e outro de 53 - foram encaminhados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.