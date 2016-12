Quatro pessoas foram hoje retiradas de um edifício na rua da Paz, em Lisboa, devido a um incêndio, tendo duas delas sido transferidas para o hospital por inalação de fumos, disse fonte dos bombeiros.

Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o alerta de incêndio foi dado cerca das 21:34 e estiveram envolvidos no combate ao fogo 37 elementos, apoiados por nove viaturas.

"Duas pessoas foram transferidas para o hospital de São José por inalação de fumos", afirmou.

“O fogo deflagrou no rés-do-chão e propagou-se ao primeiro andar, mas já está circunscrito”, disse a mesma fonte.

Os bombeiros permanecem no local, em fase final de rescaldo. As causas do incêndio ainda não conhecidas.