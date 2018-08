Dois jovens foram hoje esfaqueados com uma navalha junto a uma discoteca no Porto, tendo sido encaminhados para o Hospital de São João com ferimentos ligeiros, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, “houve um desentendimento” entre os indivíduos no exterior da discoteca e “um acabou por desferir golpes” nos outros dois, tendo um sofrido um golpe num braço e o segundo “pequenos golpes na face”.

O alerta foi dado pelas 06:55 e as vítimas, com 19 e 20 anos, foram assistidas no local, no centro do Porto, pelo INEM e levadas para o Hospital de São João no Porto.