A jovem de 15 anos, vítima do incêndio de sábado em Tondela, Viseu, encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, mantém-se “estável e sedada, mas já sem ventilação assistida", disse esta terça-feira à Lusa fonte hospitalar.

Fonte oficial do Hospital Dona Estefânia (Centro Hospitalar de Lisboa Central) avançou esta terça-feira que a jovem se mantém internada na Unidade de Cuidados Intensivos e o seu prognóstico é favorável.

Em relação às outras quatro vítimas do incêndio que foram encaminhas também para Lisboa, duas para o Hospital de Santa Maria e outras tantas para o Hospital São Francisco Xavier, o quadro clínico não sofreu qualquer alteração em relação ao dia de segunda-feira, de acordo com fontes hospitalares.

Fonte oficial do Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte) indicou à Lusa que os dois homens que estão internados naquela unidade hospitalar, um de 58 anos e outro de 70, ambos com “queimaduras nas vias respiratórias”, mantêm o mesmo quadro clínico que na véspera.

Um deles “inspira mais cuidados, por tratar-se de um caso mais grave”, e ambos “encontram-se estáveis, mas com prognóstico reservado”.

Para o Hospital de São Francisco Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental) foram transportados outros dois homens, de 70 e 51 anos, "que estão estáveis e internados na Unidade de Cuidados Intensivos”, segundo fonte oficial desta unidade hospitalar.

O incêndio que deflagrou no sábado à noite durante um jantar numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, fez pelo menos oito mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros, de acordo com fonte do Ministério da Saúde.

Dos 38 feridos, nove já tinham tido alta hospitalar ao final da manhã de domingo.

Treze dos feridos do incêndio estão internados no hospital de Viseu, dois deles em cuidados intensivos.

Dos restantes 16 feridos graves, cinco foram enviados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, seis para o Porto e os restantes para Lisboa.