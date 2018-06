Um homem sofreu ferimentos graves ao cair na fossa da oficina de uma empresa de transportes rodoviários de mercadorias, na Batalha, distrito de Leiria.

O alerta para o acidente, na sede da Ligação Veloz, empresa de transporte de mercadorias e distribuição em Casal do Arqueiro, concelho da Batalha, foi dado pelas 19:57 deste sábado, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O ferido foi transportado para o Hospital Santo André/Centro Hospitalar de Leiria, adiantou a mesma fonte.

Para o local do acidente foram mobilizados meios da GNR e dos bombeiros voluntários da Batalha e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Santo André, no total de 11 operacionais e cinco viaturas,