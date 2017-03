Um praticante de parapente sofreu ferimentos graves na sequência de uma queda ocorrida no Miradouro do Castelejo, no concelho de Vila do Bispo, no Algarve, neste sábado.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu por volta das 18:05, provocando ferimentos graves num homem de 25 anos, sendo desconhecidos os motivos que estiveram na origem da queda.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove elementos dos bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica, apoiados por três veículos.